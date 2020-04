Selain Andrew Jack, Ini Delapan Selebriti Dunia yang Meninggal karena Virus Corona 

TRIBUNTIMURWIKI.COM -Aktor film Star Wars, Andrew Jack meninggal dunia di Rumah Sakit Surrey, Inggris, pada Selasa (31/3/2020).

Mengutip dari Kompas.com, Andrew Jack meninggal pada usia 76 tahun setelah terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Perwakilan dari Jack, Jill McCullough, mengatakan, Jack bahkan tidak dapat melihat istrinya pada saat terakhir hidupnya.

Sebab, istri Jack menjalani karantina di Australia.

Jack membintangi film Star Wars, di antaranya The Last Jedi dan The Force Awakens.

Selain Andrew Jack, dunia hiburan juga kehilangan sejumlah selebritas yang positif terinferksi virus tersebut.

Seperti DJ Black N Mild hingga Ken Shimura.

Berikut selebritas dunia yang meninggal karena wabah virus corona dirangkum dari TribunJogja.com:

1. Lucia Bose

Lucia Bose, aktris asal Italia meninggal dunia di usia 89 tahun.