Profil Aktor Star Wars yang Meninggal Dunia akibat Covid-19, Tak Bisa Melihat Istri di Hari Terakhir 

Salah satu pemeran dalam film Star Wars meninggal dunia.

Ia adalah aktor kenamaan Andrew Jack.

Andrew Jack dikabarkan meninggal dunia akibat virus corona.

Ia menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Surrey, pada Selasa (31/3/2020).

Dilansir dari Kompas.com, Andrew Jack meninggal pada usia 76 tahun setelah terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Perwakilan dari Jack, Jill McCullough mengatakan, Jack bahkan tidak dapat melihat istrinya di saat terakhir hidupnya.

Sebab, istri Jack menjalani karantina di Australia. Jack membintangi film Star Wars, salah satunya The Last Jedi and the Force Awakens.

Sejumlah selebritas pun menyampaikan duka mendalam atas kepergian Jack.

Salah satunya Greg Grunberg yang juga aktor Star Wars.