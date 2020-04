BPS Sulsel Hanya Umumkan Ekspor dan Import Bulan Februari 2020, Maret Kapan?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, merilis nilai ekspor dan impor selama bulan Januari dan Februari.

Nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan Februari 2020 tercatat mencapai US$

98,46 Juta.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 39,32 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Januari 2020

yang mencapai US$ 70,67 Juta.

Selaras dengan hal itu, capaian Februari 2020 tercatat mengalami peningkatan sebesar 47,24 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 66,87 Juta.

Lima komoditas utama yang diekspor pada Februari 2020 yaitu Nikel; Besi dan Baja; Kakao; Garam, Belerang dan

Kapur; serta Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya.

Dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 67,99 persen, 6,90 persen, 6,27 persen, 4,85 persen dan 3,59 persen.

Sebagian besar ekspor pada bulan Februari 2020 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Malaysia, Bangladesh, dan Korea Selatan dengan proporsi masing-masing 70,63 persen, 12,52 persen, 6,40 persen, 1,70 persen, dan 1,59 persen.

Kepala BPS Sulsel, Yos Rusdiansyah memimpin langsung konferensi pers ini melalui live streaming via akun YouTube, Rabu (1/4/2020).

Negara tujuan ekspor Sulawesi Selatan pada bulan Februari 2020 dengan nilai lima terbesar yaitu ke Jepang dengan nilai sebesar US$ 69,54 juta (70,63 persen); disusul Tiongkok dengan nilai US$ 12,33 juta (12,52 persen).

Malaysia dengan nilai US$ 6,30 juta (6,40 persen), Bangladesh dengan nilai US$ 1,67 juta (1,70 persen), dan Korea Selatan dengan nilai US$ 1,57 Juta (1,59 persen) dari total nilai ekspor Sulawesi Selatan.