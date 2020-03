Postingan Prisia Nasution Ikut #Untiltomorrow Challenge Banjir Komentar & Tuai Sorotan, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah artis tak ketinggalan ikut memeriahkan #Untiltomorrow Challenge yang lagi booming di Medsos.

#Untiltomorrow Challenge memang lagi hits di tengah masa sosial distancing akibat Virus Corona atau Covid-19.

Lantas apa arti tanda tagar until tomorrow?

Until Tomorrow Challenge merupakan sebuah tantangan yang dilakukan oleh pengguna Instagram dengan menyukai (like) unggahan foto pengguna lain sembari menyertakan caption until tomorrow.

Kemudian, pengguna lain akan mengirimkan direct message (Dm) kepada pengguna yang telah meyukai fotonya, untuk mengunggah foto dengan gaya lucu atau memalukan.

Foto itu nantinya akan terpampang di feed Instagram dan dihapus dalam waktu 24 jam ke depan.

Salah satu artis yang ikut memeriahkan ini adalah aktris Prisia Nasution.

Wanita cantik berdarah batak ini dalam postingan terbarunya menggunakan hastag #Untiltomorrow menuai sorotan.

Foto yang diposting pemeran utama film Sang Penari ini adalah foto saat dia berada di luar negeri tepatnya di Sex Museum Amsterdam Belanda.