Gula Pasir di LOTTE Mart Panakkukang Hanya Rp 12.500 per Kg, Pembelian Dibatasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembelian gula pasir di LOTTE Mart Panakkukang dibatasi. Meski begitu, harga yang dipatok masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 12.500 per kilogram (Kg).

General Manager LOTTE Mart MP, Hanif Wahyono Moechbiarto, Senin (30/3/2020) mengatakan pembelian gula pasir sengaja dibatasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Satu pelanggan hanya boleh beli satu kilo tidak boleh lebih, agar semuanya bisa kebagian. Apalagi kan saat ini gula pasir sedang langka sehingga banyak pihak yang sengaja menimbun lalu mematok harga tinggi," katanya.

Untuk itu, Hanif menyarankan berbelanja di LOTTE Mart. Jika tak ingin keluar karena mencegah penyebaran virus corona pihaknya menyarankan masyarakat berbelanja via online di iLotte.com.

Mengenai stok gula pasir, ia memperkirakan cukup untuk satu hingga dua minggu ke depan.

"Agar masyarakat tetap nyaman dan aman serta tidak perlu resah atas langkanya gula pasir, kami upayakan stoknya akan terus ada dan harga tetap sama," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sejak pandemi virus corona ini merebak, segala kebutuhan pokok laris manis dan sejauh ini stoknya masih aman.

"Paling diborong yang berhubungan dengan sanitizer dan disinfektan. Mulai dari sabun mandi, tisu basah, pembersih lantai, sabun cuci piring dan lainnya," ungkapnya.

Seiring dengan larisnya, makanan beku seperti nugget dan french fries.

Begitupun dengan vitamin terkait penambah imun tubuh dan kebugaran. Minuman yang mengandung vitamin C seperti You C 1000 dan segala jenis madu.