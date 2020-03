Lirik Lagu Terbaru Brisia Jodie ''Hari Ini Esok Lusa'' Lengkap dengan Chord Kunci Gitar

Lirik Single Terbaru Brisia Jodie ''Hari Ini Esok Lusa'' Lengkap dengan Chord Kunci Gitar

Brisia Jodie merilis single baru berjudul 'Hari Ini Esok Lusa'.

Di bawah label Universal Music Indonesia, Brisia Jodie kembali mengambil tema percintaan dalam single barunya itu.

Brisia Jodie me nuturkan lirik yang digunakan sangatlah sederhana. Layaknya kisah cinta remaja saat ini yang sangat sederhana.

"Dalam penggunaan kata-kata aku sangat sederhana, dan ceritanya juga ringan seperti layaknya sebuah percintaan sepasang muda-mudi yang ada dalam cerita sehari-hari," kata Brisia Jodie dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (27/3/2020).

"Sebuah keinginan untuk selalu bersama baik hari ini, esok, maupun lusa. Sangat wajar bagi sebuah romansa," bebernya.

Single 'Hari Ini Esok Lusa' dibuat oleh producer yang sedang naik daun Lale Ilman Nino, ketiganya membuat nada-nada dalam single tersebut terdengar seperti minimalis namun melodis.

"Aku seneng banget karena musiknya dibuat oleh kak LaleIlmanNino, lagu-lagu mereka tuh keren-keren banget," ucap Jodie.

Bagi penggemar Brisia Jodie sudah bisa mendengarkan lagu tersebut, sebab single terbaru Jodie itu sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.

Video musik Hari Ini Esok Lusa juga telah diunggah dikanal YouTube Brisia Jodie pada Jumat (27/3/2020)

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (29/3/2020) video musik tersebut telah ditonton lebih dari 160 ribu kali.

Berikut lirik lagunya Hari Ini Esok Lusa - Brisia Jodie;

Intro : C G# F Dm G C

C G# F

Hari ini esok lusa dan selamanya

Bb

Hanya ada kau di hati

Em A Dm

Kau buatku serasa hidup dalam mimpi

Fm

Meski terjaga..

C G#

Tak ada setitik ragu

F Bb

Hadir mengajakku pindah ke lain hati

Em A Dm

Bersamamu hingga bumi tak bermentari

Fm C Gm C

Padamu kuberjanji.. hoo ooo..

F Fm

Semerbak kasih kita

Em A

Mewangi selamanya

C Am Dm Gm A

Harum abadi lestari asmara.. hoo..

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Ku berjanji kan tetap setia

A F#

Hoo ooh..

Bm E

Di dalam pelukmu

Em-F#m-G-F#m-A-A D

Sa-at kutinggalkan dunia..

D Bb G

(Hari ini esok lusa dan selamanya)

Gm F

Hanya ada kau di hati..

C

Tak pernah ku ragu

G#

Tak ingin hatiku

F Bb

Coba pindah ke lain hati

Em A Dm

Bersamamu hingga bumi tak bermentari

Fm C Gm C

Padamu kuberjanji.. hoo ooo..

F Fm

Semerbak kasih kita

Em A

Mewangi selamanya

C F Dm Gm A

Harum abadi lestari asmara oouu..

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Ku berjanji kan tetap setia

A F#

Hoo ooh..

Bm E

Di dalam pelukmu

Em-F#m-G-F#m A-A G

Sa at kutinggalkan dunia..

G F# Bm E

Bersama cintaku cintamu

Em-F#m-G-F#m A

Panas hujan kemarau..

Em-F#m-G-Bm A

Kita nikmati bersama.. hou woo..

Reff :

D G

(Mari kita menua bersama)

Em A

(Hingga putih hitam rambut kita)

F#m

Dan aku pun berjanji

Bm Em A

Kan tetap setia.. hooo..

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Aku berjanji kan tetap setia

F#m F# Bm E

Di dalam pelukmu.. hoo ooh..

Em-F#m-G-F#m-A

Sa at ku

Em-F#m-G-F#m-A-A D

Ha rus tinggalkan dunia..

D G D

( Aku tak hanya main-main saja)

G D

Ku tak buang waktu percuma