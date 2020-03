Dinikahi Adly Fairuz, Intip Profil Angbeen Rishi

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Nama Angbeen Rishi jadi trending google, Minggu (29/3/2020).



Ia dikabarkan telah resmi menikah dengan aktris Adly Fairuz.



Beberapa akun juga turut memposting hari bahagia kedua publik figur ini.



Dilansir dari Tribun Seleb, hal itu dibenarkan oleh Make Up Artist, Willy, pada 28 Maret 2020.



Angbeen Rishi dikenal sebagai aktris yang populer lewat perannya dalam sinetron Ganteng Ganteng Serigala.



Ia lahir pada 27 Agustus 1997 di Indonesia.



Nama Angbeen Rishi yang cukup unik karena dia memiliki sarah campuran yang beragam.



Angbeen Rishi memiliki darah India, Jerman, China dan Jawa.



Dalam media sosial Instagram pribadinya, ia mencantumkan nama panggilan dan cara baca namanya.



Nama Angbeen Rishi dibaca Ang-ge-bin, bukan ang-bin.



Namun ia akrab disapa dengan nama panggilan Been atau Ishi.



Adly Fairuz memanggilnya dengan panggilang sayang 'Bul'.



Karier



Angbeen Rishi memulai kariernya di dunia entertainment sejak duduk di bangku SMA.



Ia memulai dengan bermain di film bergenre horror.



Sebelum terjun ke sinetron, ia terlebih dulu mencari peruntungan sebagai seorang model.



Setelah itu barulah Angbeen bermain dalam sinetron Ganteng Ganteng Serigala sebagai vampire.



Sukses dengan perannya, ia kemudian mendapat tawaran bermain sinetron lainnya, slah satunya adalah Roman Picisan The Series.



Dalam sinetron tersebut Angbeen Rishi berperan sebagai Susan.



Ia juga berperan dalam sinetron seperti Tarzan dan Zaenab, Manusia Harimau, Wanita Perindu Surga, dan Jodoh Wasiat Bapak.



Angbeen juga pernah bermain di FTV dan sudah tidak terhitung berapa banyak ia bermain di FTV.



Hubungan Asmara



Dikabarkan Angbeen Rishi dan Adly Fairuz telah resmi menikah.



Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sendiri sebenarnya sudah berpacaran dari tahun 2016.



Saat itu, usia Angbeen Rishi masih 18 tahun.



Keduanya memiliki beda usia 10 tahun.



Dikabarkan, hubungan asmara Adly Fairuz dan Angbeen Rishi belum mendapat restu dari ibunda Angbeen.



Ibunda Angbeen Rishi sempat menjodohkan putrinya dengan pria lain di tahun 2017.



Hal itu lah yang membuat Angbeen Rishi kabur dari rumah dan memilih tinggal bersama ayah kandungnya.(4)



Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Adly Fairuz dan Angbeen Rishi.



Keduanya dikabarkan telah menikah secara resmi. Angbeen Rishi jadi trending google, Minggu (29/3/2020). (Instagram)



Kabar itu dibenarkan oleh makeup artis Angbeen, Willy, saat dihubungi pada 28 Maret 2020.



Willy juga mengunggah foto Angbeen dengan riasan pengantin melalui instagramnya, @makeupbywilly_.



Dalam foto tersebut, Angbeen tampak tersenyum tipis dengan hiasan silver di kepalanya.



Willy juga mengunggah video dalam insta story-nya saat merias Angbeen yang mengenakan kebaya biru muda.



Namun ditengah kabar bahagia tersebut, ibunda Angbeen, Yulia Wirawati mengaku tidak mengetahui bahwa putrinya telah menikah dengan Adly Fairuz.



Yulia mengaku sudah tidak ingin mencari tahu kehidupan rumah tangga Angbeen dan Adly.



Diketahui, hubungan Angbeen dan sang ibunda memang tengah merenggang.



Nama: Angbeen Rishi

Lahir: 27 Agustus 1997, Indonesia

Riwayat Karir: Model, Aktris

Tahun aktif: 2015 - Sekarang

Instagram: @angbeenrishi

Suami/istri Adly Fairuz

Berita terkini: Dikabarkan telah resmi menikah dengan Adly Fairuz



Film:



Pohon Keramat (2015)

Sinetron:



Tarzan Dan Zaenab (2015)

Ganteng-Ganteng Serigala (2015)

Pedang Naga Puspa (2015)

Rahasia Suara Hari (2016)

Roman Picisan: The Series (2017)

Wanita Perindu Surga (2017-2018)

Rhoma Irama: Cinta dan Do’a (2018)

Jodoh Wasiat Bapak (2018-2019)

Sumber: https://www. tribunnewswiki.com/2020/03/28/ angbeen-rishi