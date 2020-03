Sehari, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh Dua Kali Gelar Kuliah Tamu

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pergerakan dan dinamika proses pembelajaran Prodi S1 Kelas Internasional Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar termasuk luar biasa

Bagaimana tidak, ia mampu menggelar kuliah tamu dengan dosen berasal dari dua negara dua benua berbeda yakni Malaysia dan Kazakhtan.

Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, Dr Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si (27/3/2020) mengatakan, kuliah tamu ini menggunakan aplikasi Zoom.

Kuliah pertama dengan dosen tamu Prof. Dr. Hanafi bin Hussein, dari Universitas Malaya Malaysia, pada jam 14.00 dengan tema Pemerintahan dan Rezim Politik di Asia Tenggara.

Pada kuliah tamu kedua pada jam 17.00 dengan nara sumber, Mergen Dyussejov dari Academy of Public Administration Under the President of Kazakhtan.

Adapun tema kuliah tamu Mergen adalah, The Role of ICT in Addressing Corruption Across Political Regimes, kata alumni SMAN 1 Bulukumba 1998.

Kuliah tamu ini memberi dampak positif terhadap wawasan mahasiswa, dan tentunya ikhtiar internasionalisasi program studi ilmu pemerintahan akan segera lebih berkembang lagi, tegas Doktor Admistrasi Publik PPs-UNM ini.

Selama kuliah tamu dalam jaringan ini tampil selaku moderator adalah, Sekretaris Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, Ahmad Harakan, S.IP, M.HI.

