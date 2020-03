Lirik Lagu Terbaru Project Pop ‘Gara-gara Corona’, Terinspirasi Pandemi Covid-19

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup vocal, Project Pop baru-baru ini merilis lagu terbarunya berjudul Gara-gara Corona.

Video musik lagu tersebut diunggah dikanal YouTube Cameo Project pada, Selasa (24/3/2020).

Lagu tersebut disebut terinspirasi dari pandemi corona yang tengah melanda dunia.

Dikutip dari Wartakotalive.com lagu Project Pop itu berjudul Gara-gara Corona yang merupakan parodi lagu Gara-gara Kahitna.

Gara-gara Kahitna yang ada di album mereka berjudul Move On dipopulerkan Project Pop pada 2013.

"Idenya dari Yosi, dari Gara-gara Kahitna dan menjadi Gara-gara Corona. Aku juga mikir gimana kalau nyanyi lagu parodi lagu sendiri," kata Tika Panggabean saat dihubungi wartawan, Kamis (26/3/2020).

Tika Panggabean menjelaskan, lagu Gara-gara Corona menceritakan tentang apa yang terjadi dan bisa dilakukan setelah pandemi virus corona masuk ke Indonesia.

Lirik lagu Gara-gara Corona digarap Yosi dan Udjo.

Mereka menggarap lirik dari rumah masing-masing kemudian disatukan menjadi lagu Gara-gara Corona.

Lagu Gara-gara Corona sudah dinyanyikan Project Pop dan telah mereka unggah di akun media sosial mereka.

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Gara Gara Corona - Project Pop

Intro : G G

G Em Am D

G Em Am D

G G

.

G Em

awal tahun ini

Am D

aku enggak ngerti

G Em

kenapa di wuhan

Am D

ada isolasi

.

Bm

ketika diterangkan

E

corona lagi beraksi

Am

kita harus mau

D

menjaga jarak bersama..

.

C Bm Em

kerja belajar ibadahlah dirumahmu

Am D

kangen pacar ya harap ditahan dulu..

.

Reff :

G Em

gara gara corona

Am D

kita ganti salaman kita

G Em

gara gara corona

Am D

jadi sering cuci tangan..

.

Bb Gm

tadinya oh tadinya

Cm F

jarang kumpul dengan keluarga

Bb Gm

gara gara corona

Cm F

banyak waktu kita bersama huu..

.

G Em

walau banyak liburku

Am D

tapi banyak PR-ku

G Em Am

jangan banyak santaiku..

.

G Em

bersama mencegah

Am D

janganlah kuatir

G Em

kita saling menjaga

Am D

diri dan keluarga

.

Bm

ketika di terangkan

E

corona lagi beraksi

Am

kita harus mau

D

menjaga jarak bersama..

.

Reff :

G Em

gara gara corona

Am D

kita ganti salaman kita

G Em

gara gara corona

Am D

jadi sering cuci tangan..

.

Bb Gm

tadinya oh tadinya

Cm F

jarang kumpul dengan keluarga

Bb Gm

gara gara corona

Cm F G G7

banyak waktu kita bersama huu..

.

C D Bm Em

sedihnya hand sanitizer jadi langka

Am D G G7

masker mulut juga menjulang harganya oh..

C D Bm Em

tolonglah oh janganlah begitu

F D

ini saatnya saling membantu.. u u uu..

.

Musik : G Em Am D

G Em Am D

.

Reff :

G Em

gara gara corona

Am D

kita ganti salaman kita

G Em

gara gara corona

Am D

jadi sering cuci tangan..

.

G Em

gara gara corona

Am D

kita ganti salaman kita

G Em

gara gara corona

Am D

jadi sering cuci tangan..

.

Outro : G Em Am D

yee.. ye ye ye.. yeyeyeye

G Em Am D

ye ye ye ye ye.. iyeiye

G Em Am D

yee.. ye ye ye.. yeyeyeye

G Em Am D G G

ye ye ye ye ye.. yeyeyeye

