Direktur Pascasarjana Unibos Raih Penghargaan Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Pascasarsana Universitas Bosowa (Unibos), Prof Dr Batara Surya

mendapat penghargaan internasional.

Penghargaan itu berupa sertifikat penerimaan naskah (Land 738039) oleh Land MDPI (Scopus dan Web of Science) atas jurnal yang telah diterbitkan.

Jurnal yang diterbitkan dengan judul Land Use Change, Spatial Interaction and Sustainable Development in the Metropolitan Urban Areas, South Sulawesi Province, Indonesia.

(Perubahan Penggunaan Lahan, Interaksi Spasial dan Pembangunan Berkelanjutan di Metropolitan Wilayah Perkotaan, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia).

"Ditulis oleh Batara Surya, Despry Nur Annisa Ahmad, Harry Hardika Sakti, dan Hermita Sahnan," bunyi penghargaan dari Land MDPI.

Sertifikat penerimaan naskah (Land 738039) yang diraih Direktur Pascasarsana Universitas Bosowa (Unibos), Prof Dr Batara Surya bersama timnya, Despry Nur Annisa Ahmad, Harry Hardika Sakti, dan Hermita Sahnan (Dok.Prof Dr Batara Surya)

Dikonfirmasi terpisah, Prof Dr Batara membenarkan penghargaan tersebut.

Ia mengatakan dirinya dan tiga orang lainnya merupakan tim yang menulis jurnal tersebut.

Dalam tim ini, Prof Batara bertindao sebagai ketua.

"Betul, Alhamdulillah jurnal kami mendapat penghargaan dan saya sebagai ketua tim. Penghargaannya diberikan Minggu lalu," jelas Prof Batara, Jumat (27/3/2020).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

