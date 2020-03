VIDEO: Pakar Sebut Rencana Herd Immunity Guna Atasi Virus Corona Tak Perlu Dilakukan

TRIBUN-TIMUR.COM- Pakar asal Inggris menyebut, ide menggeber herd immunity guna mengatasi virus corona tidak perlu dilakukan jika social distancing dijalankan dengan benar.

Ide tersebut muncul pada pertengahan Maret, di mana Perdana Menteri Boris Johnson mencetuskannya guna mengatasi penyebaran wabah.

Sebabnya hingga saat ini, sekitar 337.000 orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona, dengan 14.665 orang meninggal karena virus corona.

Dilansir Al Jazeera Jumat (20/3/2020), herd immunity adalah sekelompok besar orang mempunyai kekebalan atas suatu penyakit demi menghentikan penyebaranya.

Berdasarkan data dari Universitas John Hopkins maupun yang ada di situs Worldometer, sekitar 98.000 orang di Bumi ini dinyatakan sembuh.

Definisi soal apa itu herd immunity disampaikan oleh Martin Hibberd, profesor penyakit menular di London School of Hygiene & Tropical Medicine.

"Ketika 70 persen populasi terinfeksi dan sembuh, peluang wabah menyebar semakin kecil karena lebih banyak orang telah kebal. Itulah herd immunity," kata dia.

Dengan adanya wabah virus corona, bukti baru menunjukkan bahwa satu orang yang tertular bisa menginfeksi sekitar 2-3 lainnya.

Itu berarti, jika tidak ada langkah lain yang akan diambil, kekebalan kelompok akan terjadi tatkala 50-70 persen populasi yang terinfeksi sembuh dan kebal.

"Tetapi (kekebalan kelompok) tidak harus dan tidak perlu dilakukan," jelas Matthew Baylis, profesor di Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences at Liverpool University.