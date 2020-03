Video Imbauan Coronanya Viral, Simak Fakta Menarik dari Bintang Emon

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Bagi penggemar standup comedy pasti tak asing dengan sosok Bintang Emon.



Baru-baru ini, ia mendadak menjadi perhatian publik.



Bahkan dirinya kini memiliki banyak penggemar.



Bagaimana tidak, video yang diunggahnya di akun Twitter dan Instagram mendadak viral.



Dilansir dari Tribunnews, dalam video yang diunggah, Bintang Emon tampak mengingatkan masyarakat soal bahaya virus corona.



Gayanya yang berbeda dalam menyampaikan materi terkait bahaya virus corona membuat Bintang Emon menjadi sorotan.



Tak melulu serius, Bintang Emon justru membuat imbauan yang cukup kocak untuk warga agar waspada virus corona.



Materi waspada Covid-19 yang dibawakan Bintang Emon terdengar lucu dan menghibur.



Bintang Emon bahkan mendadak trending di Twitter.



Tak hanya itu, sejumlah selebritis juga mengidolakan sosoknya gara-gara video viral tersebut.



Video yang diunggah oleh Bintang Emon ini pun banjir pujian netizen.



Dalam video tersebut, Bintang Emon mengimbau warga yang dalam hal ini kerap menyepelekan wabah virus corona.



"Untuk teman-temanku yang masih suka bilang 'elah yang santai aja nyawa kita di tangah Tuhan'. Wet, paman boboho! Kalau emang itu prinsip Ente, noh lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang 'nyawa kita di tangan Tuhan'. Kalau enggak dicipok Innova lu!" ucap Bintang Emon dalam video yang TribunNewsmaker.com kutip dari akun Instagram @bintangemon.



Bintang Emon pun melanjutkan imbauannya dengan kalimat kocak selanjutnya.



Tanpa menyinggung pihak manapun, komika satu ini juga menyindir dengan bahasa yang menggelitik.



"Kita kalau diarahin buat social distancing ya nurut. Kalau ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ditegur 'batuk pak haji?'. Kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda," imbuh Bintang Emon.



Tak berhenti sampai di situ, Bintang Emon juga meminta masyarakat lebih waspada dan mengikuti imbauan dari pemerintah.



"Udah di rumah dulu, liburan mah nanti-nanti bisa. Lu enggak ke mall sekarang enggak apa-apa. Itu mall enggak bakal berubah jadi kantin!"



"Ayo mari sama-sama kita lawan corona. Ini corona lama-lama didiemin ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukannya orang udah gue kelepek dari dulu nih!" pungkas Bintang Emon dengan gaya khasnya.



Sontak saja video Bintang Emon ini viral dan mencuri perhatian warga hingga public figure Tanah Air.



Videonya viral hingga namanya jadi trending topic, berikut deretan fakta Bintang Emon.



1. Nama asli



Bintang Emon ternyata hanya nama panggung komika satu ini.



Nama asli Bintang Emon yakni Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra.



2. Berusia 23 tahun



Bintang Emon ternyata masih cukup muda.



Pria kelahiran Jakarta ini baru berusia 23 tahun.



Bintang Emon lahir pada 5 Mei 1996.



3. Jawara SUCA 3



Nama Bintang Emon dikenal saat dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Stand Up Comedy Academy (SUCA) 3.



Dalam ajang pencarian bakat tersebut, BIntang Emon berhasil keluar sebagai jawara.



4. Penampilan sempat dikritik



Bintang Emon (Instagram @bintangemon)



Keluar sebagai jawara, penampilan Bintang Emon ternyata sempat menuai kritik.



Bahkan di awal kompetisi, penampilan Bintang Emon tak menarik perhatian.



Selain itu, komika berusia 23 tahun ini sempat dianggap main-main dalam menyampaikan materi stand up.



5. Sempat tak punya materi



Saat mengikuti ajang pencarian bakat SUCA 3, Bintang Emon sempat tak punya materi.



Namun ternyata momen tersebut justru menjadi titik balik Bintang Emon.



Komika kelahiran Jakarta ini memilih tampil apa adanya tanpa pesiapan matang.



Kendati demikian, penampilan Bintang Emon justru mencuri hati penonton.



6. Buat video komedi



Tak hanya menyampaikan materi melalui stand up komedi, Bintang Emon juga kerap membuat video.



Video komedi yang menggelitik buatan Bintang Emon ia unggah dalam akun Instagram pribadinya.



7. Merasa tak pantas jadi juara



Sabet jawara di SUCA 3, Bintang Emon merasa tak pantas menerima kemenangan tersebut.



Pengakuan ini ia tulis dalam sebuah postingan di akun Instagram pribadinya.



Bintang Emon tampak berfoto dengan mentornya kala itu yakni David Nurbianto.



Bintang Emon mengaku ia sebenarnya tak mau jadi juara karena bebannya terlalu berat.



"Sebenernya gua gamau juara dah, bebannya kegedean borr.

.

Ngerasa ga pantes juga, masih banyak yg lebih keren dari gua, bahkan sampe sekarang pun masih ngerasa ga pantes.



Dan target gua tuh cuma mau masuk grand final.



Tapi karna emang dititipin "misi" sama manteman lain, dan cuma pengen tampil lebih bagus dari yg sebelumnya, kebetulan lah juara 1."



8. Main film



Memulai karir di dunia standup comedy, Bintang Emon kini merambah ke dunia seni peran.



Komika viral satu ini sudah bermain dalam beberapa judul film.



Mulai dari Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga, hingga Dua Garis Biru.



9. Gaya khas



Bintang Emon juga memiliki gaya yang cukup khas setiap tampil.



Ia selalu memakai topi terbalik setiap kali tampil membawakan materi stand up comedy.



10. Berasal dari komunitas stand up Bandung



Meniti karir di dunia stand up comedy, Bintang Emon awalnya ikut komunitas.



Komika kelahiran 5 Mei 1996 ini bergabung dengan komunitas stand up comedy Bandung.



