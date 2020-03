Resmi Dipasarkan, New Agya Tampil Lebih Sporty

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota yang merupakan salah satu founder dealer unit Toyota di Indonesia secara resmi memasarkan unit terbaru Toyota New Agya.

Kehadiran Toyota New Agya ini mempertegas pentingnya segmen hatchback di Indonesia.

Toyota New Agya diluncurkan dengan tampilan sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

“Toyota New Agya hadir sejalan dengan semangat tagline baru yaitu Start To Never Stop, yang semakin memperkuat posisinya sebagai kendaraan yang cocok untuk generasi muda di Indonesia. Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru,” ungkap Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya dalam siaran pers, Selasa (23/3/2020).

Kalla Toyota mencatat sejak 2015, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern.

Di segmennya sendiri, sepanjang 2015- Februari 2020 ini telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 16.270 unit yang mencakup wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

“Capaian baik ini tentunya dapat terwujud karena sedari awal Agya dirancang dengan DNA yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat, dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang,” jelasnya.

Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota, Abdul Wahab menambahkan, Toyota Agya merupakan produk penting bagi Toyota.

Sejak 2013, Agya menjadi bukti komitmen Toyota untuk senantiasa memberikan lebih banyak pilihan solusi mobilitas kepada pelanggan.

“Toyota New Agya mampu hadir menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang mayoritas adalah anak muda modern," ujarnya.