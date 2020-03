Lirik Lagu Andai Dulu OST Mini Series Dinyanyikan Riri Muya Pilihan Rossa 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Penyanyi ternama Rossa menggarap sebuah mini series yang berjudul Masih (Cinta) Terbaik.

Ia pun juga menggarap mini album soundtrack series tersebut.

Tak hanya itu, Rossa juga menggandeng Riri Muya penyanyi pendatang baru yang dipercaya untuk terlibat dalam mini album soundtrack mini series Masih (Cinta) Terbaik yang dipopulerkan oleh penyanyi Rossa.

Dilansir dari Tribunnews, dalam mini album yang dipopulerkan oleh Rossa, teman manajemennya, Riri Muya menyumbangkan lagu Andai Dulu karya Ivan Alydya , yang dirilisnya pada 20 Maret 2020 di bawah naungan label Inspite Music.

Sebelumnya, Riri Muya sudah pernah merilis dua buah lagu, 'How You Should Love' yang berduet dengan Makilla, label musik Afe record, serta lagu 'Bukan Cinta Sejati' yang diciptakan oleb Bemby Noor dibawah naungan label limaduabelas musik.

"Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sulit melupakan kekasihnya yang dulu, meskipun waktu telah berlalu dan telah datang yang baru tetap saja tidak bisa menggantikannya," kata Riri Muya ketika ditemui di kawasan Jakarta, Senin (23/3/2020).

Riri menambahkan, bahwa bisa terlibat dalam mini album Rossa yang dijadikan dalam sebuah Original Sound Track (OST) Mini Series 'Masih (Cinta) Terbaik', bermula dari ketidak sengajaan.

"Rossa langsung jatuh hati dengan lagu tersebut, karena cocok dengan isi cerita di dalam mini series tersebut. Nah, dia ngerasa vokal aku yang melankolis cocok sama lagu ini," ucapnya.

"Ketika merekam lagu ini pun langsung diproduseri oleh Rossa.

"Aku lalui semua dengan optimis, lewat Rossa semoga bisa wujudkan mimpi aku," ujar Riri Muya.