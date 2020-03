Drama Korea yang Pernah Bahas Virus, Sempat Tayang di Tahun 2018

Sinopsis dan Download Drama Korea My Secret Terrius.

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Virus corona saat ini menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya virus ini terus berkembang dan menginfeksi ratusan ribu orang.

Tak hanya itu, virus ini kini hampir ada di seluruh dunia.

Hal ini membuat kekhawatiran masyarakat terus meningkat.

Namun, pernahkah terpikir jika virus corona nantinya akan di filmkan?

Bukan akan, ternyata salah satu drama korea sudah pernah membahas tentang virus dengan nama covid-19 ini.

Dilansir dari Tribunnewswiki.com, drama Korea ini sudah sempat membahas virus corona, padahal tayang tahun 2018, tahu dari mana virus tersebut?

Bagi penggemar drama korea, tentu sudah tak asing dengan serial My Secret Terius atau Terius Behind Me.

Drama yang tayang tahun 2018 tersebut kini menjadi perbincangan.

Hal tersebut karena di dalam salah satu cuplikannya drama tersebut sudah sempat membahas tentang virus corona.