Lirik Lagu Lekas Pulih dari Fiersa Besari, Dirilis di Tengah Wabah Pendemi Virus Corona 

Fiersa Besari adalah salah satu penyanyi tanah air.

Lagu-lagunya pun banyak memberikan inspirasi dan makna mendalam.

Tak hanya tentang cinta, namun ia juga mahir dalam menciptakan lagu penyemangat.

Salah satunya, seperti lagu Lekas Pulih yang baru saja dirilis, Sabtu (21/3/2020).

Lagu ini ia ciptakan di tengah wabah pendemi Virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Fiersa Besari merilis lagu Lekas Pulih melalui audio lirik di channel youtubenya hingga ditonton 500 ribu lebih kali tayang.

Bahkan, lagu tersebut menjadi trending youtube.

"Lagu ini untukmu, saya, kita, dan kalian, yang sedang tidak baik-baik saja. Yang terlalu patah untuk bicara; terlalu sakit untuk berbagi. Bertahanlah. Lekas Pulih," tulisnya di keterangan youtubenya.

Berikut ini lirik lagu Fiersa Besari:

Lagu: Lekas Pulih

Artis: Fiersa Besari

Album: Lekas Pulih

Capo di fret 4

.

Intro : [spoke]

.

kau dan aku sepasang orang asing

yang membawa kisah masing-masing

bertemu karena sakit berbeda

berjuang untuk sembuh yang sama..

.

C F C

aku tahu mereka berdusta

C F G

kita tidak baik-baik saja

C F C

tapi dengan segenggam harapan

Am F C

tubuh ini mencoba bertahan..

.

Reff :

F G C

di napas yang tersisa

F G Am

sayup terdengar doa

F G C-G/B-Am

ku takkan hidup selamanya

Dm Fm C F

namun tak pernah siap berpisah..

.

C F C

tidak apa-apa menangislah

C F G

itu tak menjadikanmu lemah

C F C

semuanya memiliki hikmah

Am F C

Tuhan Maha Baik percayalah..

.

Reff :

F G C

di napas yang tersisa

F G Am

sayup terdengar doa

F G C-G/B-Am

ku takkan hidup selamanya

Dm Fm (C)

namun tak pernah siap berpisah..

.

Musik : C F C F

Am F C G

.

C F

lekas.. pulih..

C F

lekas.. pulih..

Am F

lekas.. pulih..

C G

kita.. aaa..

.

C F

lekas.. pulih..

C F

lekas.. pulih..

Am Fm

lekas.. pulih..

C G

kita.. aa..

.

C F

lekas.. pulih..

C F

lekas.. pulih..

Am Fm

lekas.. pulih..

C G

kita.. aa..

C F

kita.. aa..

C F

kita.. aa..

C

kita.

