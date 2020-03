Lirik Lagu 'Kolaka', Gambarkan Tentang Aneka Ragam Masyarakat di Kota Kolaka

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Lagu berjudul Kolaka resmi dirilis di channel youtube Sinonggi Kolaka.



Lagu yang diciptakan Reza Nugraha ini dirilis pada Jumat (20/3/2020).



Kolaka menceritakan tentang kearifan lokal dan damainya kehidupan warga setempat dengan beranekaragam budaya, suku bahkan agama.



Dalam lagu ini, sang pencipta Reza ingin memperlihatkan pada masyarakat luas bahwa Kolaka mampu menjadi kota modern yang tumbuh pesat.



Tak hanya tentang wisatanya yang indah melainkan masyarakat lokal yang beragam dan juga ramah serta kreatif.

Proses syuting video klip lagu Kolaka di salah satu kantor. (The Project 30)

Bagi para perantau yang berasal dari Kolaka, jika rindu kampung halaman sangat cocok mendengarkan lagu ini.



Buat masyarakat luas yang ingin mengenal karakteristik Kolaka terkhusus masyarakatnya bisa menyaksikan videonya klipnya di channel youtube.



Karena konsep videonya pun unik dan menarik.



Berikut lirik lagu Kolaka:



The Project 30 - Kolaka



Ciptaan : Reza Nugraha



Song by Reza Nugraha



Produced by Sanovra JR & Castle Family



Directed by Sanovra JR



Colorist by Kals



Concept by Sanovra JR & demunkys



Thanks to :

Masyarakat Kolaka yang terlibat dalam Produksi



Video:



https://youtu.be/VnQG-l-_4TQ



Lirik:



Hamparan senja menyapa ramah

Hutan dan laut saling melambai

Sagu tlah jadi, pertanda dirimu hadir

Datang bertamu mengikat rasa



Kalau kau sayang..jikalau cinta

Tepislah kelam..kejam dunia

Sembari rayu sanset melagu

Merangkai kata nikmati senja

.

*Reff*

Kolaka suku tolaki mekongga

Mata sipit putih memerah kulitnya..

Kolaka suku tolaki mekongga

beragam suku datang merajut kasih

Saling melirik saling baku ambil



*Intro*



Kalau kau sayang..jikalau cinta

Tepislah kelam..kejam dunia

Sembari rayu sanset melagu

Merangkai kata nikmati senja



*Reff*

Kolaka suku tolaki mekongga

Mata sipit putih memerah kulitnya..

Kolaka suku tolaki mekongga

beragam suku datang merajut kasih

Saling melirik saling baku ambil



*intro* ( lead )

*Chorus*



Kolaka wonuanggu mekongga

Kolaka kota yang indah



*Reff*



Kolaka suku tolaki mekongga

Mata sipit putih memerah kulitnya..

Kolaka suku tolaki mekongga

beragam suku datang merajut kasih

Saling melirik saling baku ambil..2x



Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana

(*)