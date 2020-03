Trending YouTube, Lirik Lagu ‘Here We Go Again/ Fanboi’ Ardhito Pramono, Ceritanya Sedikit Seram

Trending di YouTube, Lirik Lagu ‘Here We Go Again/ Fanboi’ Ardhito Pramono, Ceritanya Sedikit Seram

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Ardhito Pramono baru saja merilis lagu terbarunya berjudul ‘Here We Go Again/ Fanboi’.'

Video musiknya diunggah dikanal YouTube Ardhito Pramono pada 20 Maret 2020.

Hingga berita ini diterbitkan, video tersebut masuk dalam jajaran trending YouTube, Minggu (22/3/2020).

Serta telah ditonton lebih dari 400 ribu kali.

Lagu ini termasuk kedalam salah satu Extended Play (EP) atau album mini terbarunya berjudul “Craziest Thing Happened in My Backyard”.

Bersama rumah produksi Atheavisuals dengan sutradara Ivan Saputra Alam, Ardhito telah menyiapkan Music Video untuk ke lima lagu yang ada di EP ini.

Music Video tersebut akan dirilis per 10 hari dimulai pada 28 Februari 2020.

Ardhito mempersembahkan lima lagu yakni "Trash Talkin'", "925", "Here We Go Again/ Fanboi", "Plaza Avenue" dan "Happy", yang terinspirasi dari kejadian-kejadian yang dia alami.

Berikut lirik lagu ‘Here We Go Again/ Fanboi’ Milik Ardhito Pramono dilansir dari Sanora.id;