Pemprov Sulbar Jamin Ketersediaan Bahan Pokok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Di tengah merebaknya wabah virus corona sejumlah bahan pokok, utamanya gula pasir mengalami lonjakan harga.

Gula pasir kini harganya Rp 18 - 20 ribu per kilogram. Nomornya Rp 12-14 ribu per kilogram. Sementara per karung Rp 900 ribu, normalnya Rp 600 ribu.

Menanggapi hal itu, Pemprov Sulawesi Barat jamin ketersediaan bahan pokok di tengah merebaknya wabah virus corona tidak akan langkah.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Amir Maricar, di sela-sela mendampingi Gubernur Ali Baal Masdar melakukan pemantauan pasar untuk memastikan tidak ada permainan harga di tengan merebaknya wabah virus corona.

Dia mengatakan saat ini gula pasir memang harganya melonjak karena permintaan masyarakat meningkat namun ketersediaan bahan berkurang.

"Jadi sekarang dibatasi pembelian. Kami juga sudah berkoordinasi dengan distributor di Makassar memang dibatasi karena stok berkurang,"kata Amir kepada Tribun.

Namun dia menjamin dalam waktu dekat harga gula pasir akan kembali ke harga normal karena Kemendag, kata dia, sudah melakukan impor barang sebanyak 150 ribu ton untuk menutupi kelangkaan di beberapa daerah.

"Jadi insyaallah ini akan meredam gejolak kenaikan harga. Gubernur juga sudah keluarkan edaran bahwa pemerintah jamin ketersediaan bahan pokok,"ujarnya.

Amir mengatakan untuk ketersediaan bahan pokok lainnya, seperti beras, bawang, cabai, daging dan bahan pokok lainnya berdasarkan pantauan di pasar dan swalayan aman-aman saja.

"Jadi masyarakat tidak usah panik. Sampai-sampai belanja berlebihan, kalau habis cukup belanja lagi secukupnya,"tuturnya. (tribun-timur.com)

