Legenda Musik Country Dunia Kenny Rogers Meninggal Dunia, Ini Sosoknya 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar duka datang dari dunia musik global.

Legenda musik country dunia Kenny Rogers meninggal dunia di usia 81 tahun

Ia yang juga penyanyi ini pernah merajai puncak tangga lagu di era tahun 70-an dan 80-an.

"Rogers meninggal dunia dalam damai di rumah dengan penyebab alamiah di bawah perawatan rumah sakit dan dikelilingi anggota keluarga," kata perwakilan keluarga dilansir dari variety.com, Sabtu (21/3/2020) dikutip dari TribunPontianak.com.

Tak hanya itu, pihak keluarganya juga merilis pernyataan berikut melalui halaman Twitter penyanyi untuk mengkonfirmasi berita pada 21 Maret, beberapa jam setelah ia meninggal pada malam 20 Maret.

“Keluarga Rogers sedih mengumumkan bahwa Kenny Rogers meninggal semalam pada pukul 10:25 PM pada usia 81 tahun, ”bunyi pernyataan itu dilansir dari hollywoodlife.com

Pernyataan keluarga Rogers berlanjut ke daftar beberapa prestasi yang Kenny capai di industri musik selama karirnya yang termasyhur.

"Dalam karir yang membentang lebih dari enam dekade, Kenny Rogers meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada sejarah musik Amerika," lanjut pernyataan itu.

“Lagu-lagunya telah disukai pecinta musik dan menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Lagu-lagu top-hits seperti "The Gambler," "Lady," "Islands In The Stream," "Lucille," "She Believes In Me," dan "Through the Years" hanyalah beberapa lagu Kenny Rogers yang telah menginspirasi generasi seniman dan penggemar yang sama. "

“Rogers, dengan dua puluh empat hit nomor satu, adalah anggota Country Music Hall of Fame, pemenang CMA Awards enam kali, pemenang GRAMMY Award tiga kali, penerima CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award pada 2013, CMT Artist dari penghargaan Lifetime Award pada tahun 2015 dan telah terpilih sebagai "Penyanyi Favorit Sepanjang Masa" dalam jajak pendapat bersama oleh pembaca dari USA Today dan People. "