Wabah Corona Merebak, Warga Mamuju Buru Vitamin C

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Vitamin C laris manis diburu warga di tengan merebaknya wabah virus corona atau Covid-19.

Panataun Tribun-Timur.com, Jumat (20/3/2020) di beberapa apotek di Kota Mamuju beberapa jenis vitamin yang paling diburuh warga.

Diantaranya, Vicee, Ester-C, Enervon-C, Imboost, CDR dan Redokson.

"Harganya masih normal ji. Nda ada naik,"kata petugas apotek Ahmad Fauzi kepada Tribun.

Untuk Vicee harga Rp 1.000 per butir,

Ester-C 50 per botol sedangkan untuk tablet 8 ribu per tablet, Enervon-C 7 ribu per papan, Imboost Fors Rp 80 ribu per papan dan Imboost biasa Rp 40 ribu, CDR Rp 47 per botol dan Redokson Rp 45 ribu per botol isi 10 butir.

"Sudah beberapa hari ini banyak orang datang membeli. Yang paling banyak dibeli itu Vicee dan Ester-C,"ujarnya.

Dia mengatakan untuk saat ini stoknya masih banyak namun ia tak tahu untuk beberapa hari ke depan.

Vitamin juga menjadi burung warga khususnya di kabupaten Mamuju karena diyakini salah satu cara menangkat virus corona dengan memperkuat kekebalan tubuh. (tribun-timur.com)

