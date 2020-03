Antisipasi Virus Corona, Semen Tonasa Bagikan Multivitamin ke Karyawan

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Berbagai upaya dilakukan manajemen PT Semen Tonasa, untuk melindungi karyawan dan keluarganya dari penyebaran virus Corona.

Seperti melakukan penyemprotan area kantor dan Pelabuhan Biringkassi, dan memberlakukan work from home beberapa hari lalu.

Manajemen PT Semen Tonasa kembali membagikan multivitamin kepada seluruh karyawan, Jumat (20/3/2020).

"Meskipun belum ada pasien suspect di Kabupaten Pangkep, tapi tindakan pencegahan terus dilakukan untuk melindungi karyawan," ujar Kanit Humas PT Semen Tonasa, A Muh Said Chalik.

Penyerahan multivitamin diserahkan langsung oleh GM of Human Capital and General, Abdul Rachmat Noer kepada Ketua Serikat Karyawan Semen Tonasa (SKST), A Muh Said Chalik.

Menurut Abdul Rachmat Noer, pemberian multivitamin sebagai bentuk perlindungan kepada karyawan untuk meningkatkan imunitas terhadap penyebaran virus Corona Covid-19.

"Pemberian obat ini bukan hanya kepada karyawan organik, tetapi juga akan kami bagikan kepada karyawan outsourcing yang bekerja dilingkungan perusahaan," jelasnya.

Serikat Karyawan Semen Tonasa menyambut baik kebijakan ini. Pasalnya menurut karyawan PT Semen Tonasa Said, ini merupakan salah satu bentuk perhatian manajemen perusahaan kepada karyawannya.

"Terima dan penghargaan kami sampaikan kepada manajemen yang mempunyai perhatian besar kepada karyawan," katanya.

