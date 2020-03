Disebut Bisa Obati Gejala Jika Tertular Virus Corona, Hati-hati Konsumsi Ibuprofen dan Paracetamol 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Ketika merasa nyeri atau antiiflamasi, obat yang paling sering dikonsumsi adalalah parasetamol dan ibuprofen.

Seperti diketahui obat tersebut selama ini dikenal sebagai obat pereda nyeri.

Selain, mudah didapatkan orang harganya pun terjangkau.

Namun, ternyata obat tersebut bisa mempengaruhi kondisi pikiran hingga hormon.

Siapa sangka, konsumsi kedua obat tersebut ternyata mempengaruhi pikiran dan emosi kita saat memakainya.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini ditegaskan oleh temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Policy Insights from the Behavioural and Brain Sciences.

Para peneliti dari University of California menemukan sejumlah dampak pemakaian kedua obat pereda rasa sakit tersebut.

Kurang Peka

Para peneliti menemukan dampak kedua obat tersebut dapat mengurangi kepekaan kita terhadap pengalaman emosional yang menyakitkan.

Tak hanya itu, kepekaan terhadap benda atau objek yang membangkitkan emosi.