TRIBUN-TIMUR.COM - Rupiah Terus Melemah, Siang Ini Tembus Rp 15.223 per Dollar Amerika Serikat

Rupiah di perdagangan pasar spot terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Rabu (18/3) pukul 12.00 WIB, rupiah di pasar spot ada di Rp 15.223 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,32% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.173 per dolar AS.

Di Asia, rupiah memimpin pelemahan beberapa mata uang Asia terhadap dolar AS, disusul baht Thailand yang melemah 0,31%, ringgit Malaysia mlemah 0,11%, yuan China melemah 0,06% dan dolar Hong Kong melemah 0,04% terhadap dolar AS.

Sementara mayoritas mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS hingga siang ini yang dipimpin pesso Filipina yang menguat 1,42% terhadap dolar AS.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 99,25, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 99,57.

