Promo Menarik McDonalds, 5 Potong Ayam Hanya Rp 49.545, Buruan Beli Sebelum Batas Waktu! 

TRIBUN-TIMUR.COM-Kabar bahagia bagi pecinta ayam McDonalds. Ada promo menarik pekan ini.

McD Indonesia memberikan promo menarik selama tiga hari berturut-turut.

Perusahaan ayam goreng asal Amerika Serikat ini memberikan promo PaMer 5 (5 pcs Ayam McD).

McDonalds memberikan Melalui akun Instagram resmi @mcdonaldsid,McDonaldsmemberikan promo spesial lima potong ayam hanya dengan harga Rp 49.545 saja.

Paket promo PaMer 5 ini hanya berlaku pada 19-21 Maret 2020.

• Kabar Buruk Pejuang CPNS 2019, BKN Tunda Jadwal SKB Gegara Virus Corona, Bagaimana Pengumuman SKD?

• Unhas Miliki Laboratorium Standar BSL-2 dan BSL-3, Siap Lakukan Uji Covid-19

"Serbu promo spesial PaMer 5 yuk buat kamu pecinta Ayam McD!

Kamu udah bisa nikmatin renyahnya 5 Ayam McD buat ngumpul rame-rame bikin tambah seru dengan harga yang HEMAT. Mau kan?

Makanya, yuk buruan ajak temen-temenmu ke McDonald’s buat dapetin promonya ya! Promo ini berlaku dari 19-21 Maret 2020," tulis akun @mcdonaldid.

Promo spesial ini berlaku untuk makan di tempat atau dine in, take away, drive thru, dan SOK.

Namun promo 5 potong ayam Rp 49.454 ini tidak berlaku untuk pembelian melalui online, (Grabfood/ GoFood), McDelivery, Birthday Party, dan Katering McD.

Anda dapat menikmati promo spesial ini di seluruh outlet McD di seluruh Indonesia.

Promo KFC