Harga Jahe Melonjak di Pasar Pabaeng-baeng dan Pasar Kalimbu, Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya memantau harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Makassar.

Pantauan ini untuk mengecek dampak virus corona terhadap harga kebutuhan pokok.

Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya, Saharuddin Ridwan memantau di Pasar Pabaeng-baeng sejak Selasa (17/3/2020).

Dari hasil pantauan, harga komoditi jahe mengalami kenaikan yang signifikan.

Harga per kilogram jahe sebelum merebaknya virus korona, dikisaran Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu per kilogram untuk jahe putih.

Sementara untuk jahe merah harganya mencapai Rp 80 ribu per kilogram atau naik Rp 50 ribu dari harga semula, Rp 30 ribu per kilogramnya.

Kemudian di Pasar Kalimbu, jahe putih (biasa) ditawarkan Rp 50 ribu per kilogram dan jahe merah Rp 80 ribu per kilogram.

"Jahe yang sekarang dibanyak diburu oleh masyarakat karena diyakini dapat mencegah virus korona walaupun belum ada penelitian yang pasti, tetapi khasiat jahe bisa menambah stamina tubuh," tuturnya.

Ia mengimbau kepada pedagang agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena ini merupakan upaya membantu masyarakat dalam mengkonsumsi jahe.

"Sebaiknya tidak usah panik, bahan pokok yang ada dipasar sebenarnya sudah mencukupi untuk kebetuhan masyarakat di Kota Makassar khususnya bisa untuk beberapa bulan ke depan," ungkapnya.

"Tapi karena adanya kepanikan sehingga beberapa masyarakat membeli dalam jumalah banyak sehingga ada beberapa barang dipasar yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga," lanjutnya.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)