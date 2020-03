Serunya Film Percy Jackson & The Olympian: The Lightning Thief, Big Movies GTV Malam Ini, Sinopsis

Serunya Film Percy Jackson & The Olympian: The Lightning Thief, Big Movies GTV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - AdaPecinta film fantasi Hollywood?

Jangan lupa tongkrongin Global TV malam ini.

Karena film keren Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief akan tayang di Big Movies GTV malam ini, pukul 22.45 wita.

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief merupakan seri pembuka dari sekuel Percy Jackson yang diangkat dari novel karya Rick Riordan.

Film ini tayang perdana di Amerika pada 12 Februari 2010.

Berdurasi 83 menit, film fantasi ini disutradarai oleh Chris Columbus dengan naskah yang ditulis Craig Titley.

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief diproduksi di bawah studio 20th Century Fox dan dibintangi oleh Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, dan Sean Bean.

Film ini mendapatkan ulasan dari situs Rotten Tomatoes sebanyak 49 persen. (1)

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010) (imdb.com)

Sementara IMDb memberikan skor sebanyak 5,9 dari 10.

Pembuatan film Percy Jackson pertama tersebut diperkirakan menghabiskan dana sebanyak 95 juta dolar AS.