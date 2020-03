Profil Kristofer Hivju, Aktor Game of Thrones yang Juga Tertular Virus Corona 

TRIBUNTIMRUWIKI.COM - Sejumlah aktor Hollywood mengumumkan bahwa dirinya terjangkit virus corona.

Salah satunya Kristofer Hivju, aktor Game of Thrones.

Ia mengumumkan dirinya terjangkit Covid-19 melalui unggahan di akun Instagram miliknya, @khivju.

"Menyesal mengatakan ini, hari ini saya dinyatakan positif COVID19, virus corona," tulisnya pada Selasa (17/3/2020).

Setelah dinyatakan positif, Hivju dan keluarga kemudian melakukan isolasi diri di rumahnya sendiri yang ada di Norwegia.

Profil

Kristofer Hivju adalah aktor asal Norwegia.

Selain sebagai aktor, Hivju juga merupakan seorang penulis.

Ia lahir di Oslo, Norway pada 7 Desember 1978.

Dia terkenal karena memainkan peran Tormund Giantsbane dalam seri fantasi HBO Game of Thrones dan Connor Rhodes di The Fate of the Furious.