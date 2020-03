Profil Bintang Film Marvel Idris Elba yang Positif Terinfeksi Virus Corona 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Aktor Hollywood Idris Elba positif terjangkit virus corona.

Hal itu diumumkannya lewat media sosial pada Senin (16/3/2020).

"Pagi ini saya dinyatakan positif Covid-19," tulis Idris Elba dalam pernyataannya di akun Twitter resmi @idriselba.

"Saya merasa baik-baik saja, tidak ada gejala sejauh ini tapi telah diisolasi sejak saya tahu kemungkinan saya terpapar virus," imbuhnya.

Idris Elba telah melakukan tes sejak hari Jumat, setelah orang yang dia temui dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Profil

Idris Elba memiliki nama lengkap Idrissa Akuna Elba.

Aktor 47 tahun ini lahir di Hackney, London, England pada 6 September 1972.

Selain dikenal sebagai aktor, Idris Elba juga merupakan produser, musisi, DJ, rapper, dan penyanyi.

Dia dikenal untuk peran termasuk Stringer Bell dalam seri HBO The Wire, DCI John Luther di BBC One series Luther, dan Nelson Mandela dalam film biografi Mandela: Long Walk to Freedom (2013).