Harga Jahe Putih di Pasar Kalimbu dan Pasar Terong Turun, Jahe Merah Paling Dicari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga jahe putih di Pasar Kalimbu, Jl Veteran Utara, Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Makassar mengalami penurunan, Selasa (17/3/2020) pagi .

Seorang pedagang, Nasrullah mengatakan harga jahe putih sudah turun sejak tiga hari yang lalu.

"Sekitar tiga hari yang lalu turun dari Rp 70 per kilogram, sekarang Rp 50 ribu per kilogram," katanya.

Senada dengan Nasrullah, pedagang lainnya Gato menambahka harga jahe putih sudah mengalami penurunan seminggu lalu sementara jahe merah harganya stabil.

"Seminggu lalu harga jahe putih Rp 70 ribu per kilogram, turun menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Untuk jahe merah stabil di harga Rp 70 ribu per kilogram," tambahnya

Menurut Gato, jahe merah sedang dicari warga.

"Banyak yang cari, katanya untuk atasi corona, " ujarnya.

Di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala harga jahe juga mengalami penurunan.

Hal ini disampaikan seorang pedagang, Kanang. Ia mengatakan harga jahe putih turun dari Rp 80 ribu per kilogram menjadi Rp 50 ribu per kilogram sekitar sepuluh hari yang lalu.

Pedagang lainnya di Pasar Terong, Muliati juga mengatakan hal sama.