VIDEO: Nantikan Pameran Pernikahan Four Points by Sheraton

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Four Points by Sheraton Makassar menggelar jumpa pers terkait pameran pernikahan, The Art of Wedding Gallery 2020 seasion 3.

Rencananya, event tersebut akan diselenggarakan di main lobby area, Jumat-Minggu (27-29/3/2020) pukul 13.00-21.00 Wita.

Pada kesempatan tersebut, General Manager Four Points Makassar, I Gede Sujana mengatakan, event kali ini mengusung tema International Wedding.

"The Art Of Wedding Gallery 2020 dapat menjadi one stop solution bagi mempelai yang ingin menghelat pernikahan di tahun 2020," katanya.

Menariknya, I Gede memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan doorprize spesial bagi mempelai yang transaksi selama event berlangsung.

"Kami siapkan doorprize paket travel honeymoon atau menginap di salah satu hotel Marriot di Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Four Points Makassar memiliki fasilitas Ballroom yang besar dengan area parkir luas.

"Untuk itu, masyarakat Sulsel khusus Makassar dapat memilih Four Points Makassar untuk menggelar pernikahan," ucapnya.

Bagaimana selengkapnya, simak videonya. (*)

