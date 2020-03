Delapan Warga Sulsel Masuk Kategori Pasien Dalam Pengawasan, 6 Negatif Corona

Suasana Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Senin (16/3/2020),

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Khalid Saleh mengatakan, sudah ada 60 warga Sulsel yang melakukan check up. Semuanya negatif virus Corona (Covid-19).

"Data terakhir per pukul 12.00 Wita hari ini, (Senin,16/3/2020), jumlah yang check up sebanyak 58 orang," ujar Khalid pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Senin (16/3/2020).

Dari jumlah itu yang rawat inap sebanyak 16 orang, 33 orang dalam pemantauan, sembilan orang dalam pengawasan. Dua orang baru masuk belum diketahui hasilnya.

Sementara data Dinkes Sulsel di tujuh rumah sakit rujukan, RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, RS Dr Tadjuddin Chalid MPH Makassar, RSU Lakipadada Toraja, RSUD Kabupaten Sinjai, RSUD Labuang Baji Makassar, RS Tingkat II Pelamonia Makassar dan RSU Andi Makkasau Parepare ada sekitar 76 Yang sudah Diperiksa.

Dengan rincian, 68 warga masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan delapan warga yang masuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Saat ini, lanjut Ichsan, delapan warga Sulsel yang masuk kategori PDP diketahui sebelumnya pernah berkunjung ke daerah yang terdapat kasus positif corona. Namun Ichsan tidak menyebut di mana delapan PDP itu diisolasi.

"Jadi yang penting untuk disampaikan sebenarnya mengenai jumlahnya saja. Sebanyak 8 PDP," katanya.

Dari delapan warga Sulsel itu, sebanyak 6 orang sudah dinyatakan negatif corona.

Sementara dua sisanya, hasil pemeriksaannya akan keluar pada Rabu (18/3/2020) mendatang.

"Iya delapan PDP, dua lagi proses, mungkin hari Rabu keluar hasilnya," katanya.

Sementara, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menekankan, agar memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk daerah ini.

"Perketat pengawasan dan uji suhu badan di pintu-pintu masuk seperti bandara, terminal, dan pelabuhan," katanya.