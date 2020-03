Film Dokumenter The Beatles: Get Back bakal Tayang, Tampilkan 55 Jam Rekaman Band Legendaris

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Film dokumenter The Beatles: Get Back akan mengobati kerinduan para penggemar band legendaris ini.

Diketahui, Disney mendapatkan hak siar di seluruh dunia atas film dokumenter The Beatles.

Film karya sutradara Peter Jackson berujudul The Beatles: Get Back.

Dilansir dari Kompas.com, bahkan rencananya The Beatles: Get Back yang menunjukan proses rekaman album studio terakhir Beatles Let It Be ini akan diputar perdana di Amerika dan Kanada pada 4 September 2020.

Hal itu diungkapkan CEO dari Disney, Bob Iger saat mengumumkan film tersebut saat rapat pemegang saham di North Carolina, Rabu (11/3/2020) pagi.

Sebelumnya, Jackson mengatakan, The Beatles: Get Back berisi dari 55 jam rekaman yang belum pernah dipublikasikan oleh Michael Lindsay-Hogg saat membuat film Let It Be tahun 1969.

the beatles (MIRROR)

Kemudian, juga diambil dari 140 jam rekaman suara yang tidak ada di album The Beatles, Let It Be.

Selain itu, The Beatles: Get Back juga memasukkan potongan rekaman dari penampilan terakhir The Beatles sebagai band di atap London Savile Row.

Diketahui sebelumnya, Lindsay-Hoog menggarap film dokumenter The Beatles bertajuk Let It Be yang rilis tahun 1970.

Sayangnya, Let It Be dikatakan terkesan menunjukan sisi depresi The Beatles menjelang kehancuran.