Prodi Sastra Inggris UNM Adakan Workshop Penulisan Artikel Ilmiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan Workshop Penulisan Artikel Ilmiah di Ruang Senat FBS UNM, Jumat (13/3/2020).

Kegiatan workshop ini dihadiri oleh dosen bahasa Inggris dan pejabat jurusan FBS UNM, pengelola jurnal dan mahasiswa Prodi Sastra Inggris FBS UNM.

Ketua Program Studi Sastra Inggris, Prof Hj Murni Mahmud, S Pd MHum PhD mengatakan tujuan digelarnya workshop ini agar penelitian para mahasiswa dapat dipublikasikan.

"Kegiatan ini juga untuk melatih mahasiswa membuat artikel yg dibuat dr skripsi mereka," katanya.

Dalam workshop tersebut dibahas the body of the article mulai dari bagaimana membuat judul yang menarik, demikian halnya dengan kriteria abstrak yang baik, yang mengandung move structure dari sebuah abstrak karya ilmiah, selanjutnya dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan kesimpulan.

Dekan FBS UNM Prof Dr Syukur Saud, MPd mengatakan workshop ini sebagai pembuka jalan bagi program studi lain untuk melakukan workshop terkait karena publikasi ilmiah menjadi syarat wajib bagi mahasiswa untuk lulus menjadi sarjana.

"Kegiatan ini penting dan sangat dianjurkan digelar secara rutin karena publikasi menjadi bagian penting bagi mahasiswa," katanya.

Salah seorang dosen pada Program Studi Sastra Inggris, Sukardi Weda menilai bahwa workshop penulisan artikel ilmiah ini merupakan langkah cerdas yang dilakukan oleh Kaprodi Sastra Inggris FBS UNM.

"Kegiatan ini dapat mengantarkan sebuah perguruan tinggi sejajar dengan PT yang memiliki kinerja unggul adalah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, WoS, dan lembaga indeks lainnya. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus dijadikan best practice," harap Sukardi Weda, yang juga WD 3 FBS UNM.