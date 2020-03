Pameran Tunggal dan Peluncuran Buku Srihadi Soedarsono ‘Man x Universe’ Dihadiri Erick Thohir

TRIBUN-TIMUR.COM - Pameran Tunggal dan Peluncuran Buku Srihadi Soedarsono 'Man x Universe' di Galeri Nasional Indonesia berlangsung, mulai 11 Maret 2020 hingga 9 April 2020.

Acara itu turut dihadiri Menteri BUMN, Erock Thohir

Pameran tunggal ini menampilkan 44 lukisan-lukisan bentang alam (landscape) karya maestro lukis seperti Prof Kanjeng Pangeran Srihadi Soerdarsono Adhikoesoemo, MA yang diproduksi dalam rentang tahun 2016–2020.

Adapun kurator pameran ini adalah Dr A Rikrik Kusmara, MSn yang mengelompokkan karya Srihadi dalam empat rumpun besar, yakni Social Critics (Papua Series, Bandung Series, dan Field of Salt), Dynamic (Jatiluwih Series dan Energy of Waves), Human & Nature (Mountain Series, Tanah Lot Series, Gunung Kawi Series), Contemplation (Horizon Series dan Borobudur Series)

Karya-karya yang dipamerkan antara lain Horizon – The Golden Harvest (2018), Borobudur Drawing (1948), Borobudur – The Energy of Nature (2017), Mt. Bromo – The Mystical Earth (2017), Papua – The Energy of Golden River (2017), The Mystical Borobudur (2019), dan Jakarta Megapolitan – Patung Pembebasan Banjir (2020).

Seri lukisan landscape merupakan salah satu pendekatan yang sangat dikenal menjadi ciri khas karya-karya Srihadi.

Lukisan landscape dalam konteks pameran ini adalah lukisan yang memiliki struktur bentang alam, daratan (bumi), langit, dan unsur-unsur di antaranya.

Srihadi Soedarsono ‘Man x Universe’ menginterpretasikan keindahan landscape Indonesia sebagai semangat spiritual atas rasa kemerdekaan dan kebanggaan berbangsa.

Sebab landscape dalam perspektif Srihadi adalah tema yang lebih dalam dari sekadar lukisan pemandangan yang menghipnotis orang asing untuk datang berkunjung.