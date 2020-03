TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Hasanuddin ( Unhas ) melalui Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir (DAPK) menyelenggarakan Talk Show dengan tema "How to Prepare for Study Abroad".

Talk show tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Ilmiah (GPI) Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (12/3/2020).

Kegiatan dibuka oleh Direktur Alumni dan Penyiapan Karir ( DAPK ) Unhas, Abdullah Sanusi SE MBA PhD.

Dalam sambutan pengantarnya, Abdullah Sanusi memaparkan pentingnya mahasiswa dan alumni mempersiapkan diri sebelum melanjutkan studi, termasuk mencari beasiswa untuk menunjang studi lanjut.

DAPK Unhas Gelar Talk Show Persiapan Beasiswa dan Studi Luar Negeri (Dok DAPK)

“Hari ini kami menghadirkan pembicara yang berpengalaman dalam hal beasiswa, baik itu LPDP maupun Australia Awards. Mereka akan bercerita bagaimana studi di luar negeri. Termasuk berbicara kegagalan-kegagalan yang mereka alami untuk menjadi bahan pelajaran,” jelas Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa maupun alumni Unhas yang tertarik melanjutkan pendidikan dan mencari beasiswa bisa mempersiapkan diri lebih awal.

Usai membuka secara resmi, kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow dari narasumber yang hadir, yaitu: Sudirman Nasir PhD (Alumnus Universitas Melbourne, Eisenhower Fellow 2019).

Muhammad Ashry Sallatu SIP MSi (Awardee LPDP University of Amsterdam, Belanda) dan Rijal SFt Physio MKes MSc (Alumni Griffith University, Australia, Awardee LPDP 2020).

Para peserta yang berjumlah kurang lebih 100 orang yang didominasi oleh kalangan mahasiswa Unhas antusias memberikan pertanyaan kepada narasumber yang hadir.

Kegiatan yang dipandu oleh Darmianti Razak SE MMktg selaku moderator berlangsung hingga pukul 12.00 Wita.(*)

