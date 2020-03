KFN Indonesia Gelar Camping Perdamaian Antar Agama di Malino

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Camping Perdamaian Perjumpaan Antar Agama dan Budaya, digelar oleh KAICIID Fellows Network Indonesia (KFN Indonesia) di Kota Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini diadakan selama dua hari mulai 10 -11 Maret 2020, dengan mengangkat tema "All mens are brothers and sisters".

Sebanyak 25 orang yang berusia 20-25 tahun dengan latar belakang dari lintas Agama dan Iman yakni Islam, Hindu, Kristen, dan Katholik ikut menjadi peserta.

Termasuk dari organisasi Muhammadiyah, Gusdurian Nahdatul Ulama, Ahmadiyah, dan Syiah.

Ketua Generasi Muda Konghucu Indonesia, Kristan mengatakan, semangat "All mens are brothers and sisters" mencoba menggali sisi kemanusiaan yang mendalam tentang pentingnya perpaduan dan kebersamaan.

Hal ini sebagai sesama mahkluk hidup ciptaaan Tuhan, mengharmoniskan hubungan antara manusia, alam semesta dan Pencipta.

"Semoga akan semakin banyak lahir agen-agen perdamaian yang selalu konsisten untuk memperjuangan kemanusiaan dan kohesi sosial," ujar Kristan, Rabu (11/03/2020).

Dalam Camping Perdamaian ini, KFN Indonesia memadukan pengetahuan dan games dalam penyampaian materi.

Selain itu, acara diawali dengan berkunjung ke rumah ibadah diantaranya Vihara Giri Naga serta Masjid dan Panti SAMADI Ratna Mariam, Malino.

"Di tempat ibadah diadakan dialog dan diskusi untuk mendalami ajaran dan praktik agama yang berbeda," jelas Kristan.(*)

