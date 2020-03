Puluhan Mitra Ikut Gelar Pasukan dan Peralatan Kerja Jaskonhar PLN UIW Sulselrabar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PLN UIW Sulselrabar sukses melaksanakan Gelar Pasukan dan Peralatan Kerja Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan (Jaskonhar) bagi calon mitra kerjanya, Rabu (11/3/2020).

Kegiatan ini serentak digelar di dua area, dimana Makassar Selatan di parkiran Trans Studio Mall (TSM) dengan tema 'Uji Cerdas Untuk Kerja yang Sinergi, Profesional, Komit, Maju dan Andal'.

Dihadiri 35 mitra kerja untuk dinilai kelengkapannya mulai personelnya, peralatan kerja, Alat Pelindung Diri (APD), hingga kendaraan yang digunakan.

Sedangkan, area Makassar Utara di pelataran Masjid Al-Markaz dengan tema 'Right on Target and Profesional'.

Diikuti 25 vendor yang terdiri dari vendor JTM, JTM Gardu, dan pekerjaan SP/APP.

Tujuannya agar seluruh mitra kerja KHS Jaskonhar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan SOP serta target.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar, Ismail Deu mengatakan kegiatan ini nantinya akan mendapatkan mitra yang berkompeten untuk PLN.

"Kita ingin ke depannya para mitra dapat tertib administrasi dan lebih professional, sehingga dapat lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Ismail menuturkan mitra kerja haruslah bekerja lebih profesional.

"Mitra kerja harus memiliki peralatan dan personil yang memadai dan kompeten. Sehingga, bisa membangun dan memelihara jaringan listrik serta mengatasi gangguan dengan cepat," tuturnya.