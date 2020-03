Kiper PSM Hilman Syah Jadi Pemain Terbaik Pekan Kedua Liga 1

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kiper PSM Makassar, Hilman Syah mendapat penghargaan khusus dari Liga 1.

Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik pekan kedua.

Hal itu disampaikan Liga 1 melalui unggahannya di official Instagram, @liga1match.

Penampilannya yang memukau di pekan kedua menjadi alasan dia dinobatkan sebagai amunisi terbaik.

"Penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang bersama Juku Eja membuat Hilman Syah sebagai Shoppee For Man Best Player pekan dua," tulis Official Instagram Liga 1, Rabu (11/3/2020).

Pada pekan kedua ini, PSM Makassar diketahui bertindak sebagai tim tamu.

Yakni dengan melawan tuan rumah Persita Tangerang, di Stadion Sport Center Tanggerang, Jumat (6/3/2020).

Sejumlah peluang dari Persita memamng mampu dihalau kiper asal Kabupaten Jeneponto, Sulsel itu.

Salah satunya adalah sepakan Ricky Kayame di babak kedua yang mampu ditepis Hilman.

Padahal Ricky saat itu tepat berada di jantung pertahanan PSM Makassar.