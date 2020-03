Lirik Lengkap Lagu Wannabe, Single Comeback Girlband ITZY, Kini Jadi Trending Nomor 1 YouTube 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Girlband asal Korea Selatan ITZY comeback dengan merilis karya terbaru.

Girlband ITZY baru saja merilis video musik berjudul Wannabe, Senin (9/3/2020) Sore

Melalui akun Youtube label JYP Entertainment merilis video klip ITZY untuk lagu utama “Wannabe” yang dirilis lewat mini album IT’z ME pada 9 Maret 2020 mendatang.

Dalam mini album IT’z ME ini terdapat total 7 lagu baru termasuk “Wannabe” sebagai title track.

Lagu lain yang juga akan dirilis dalam mini album kali ini adalah “Ting Ting Ting”,

Girlband ITZY (Instagram)

dan 24hrs.

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (10/3/2020) video musik Wannabe telah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Juga menempati posisi trending kedua.

Berikut ini Lirik Lagu Wannabe - Itzy lengkap dengan Terjemahan bahasa Indonesia dilansir dari TribunSumsel.com:

Lirik Lagu Wannabe - ITZY