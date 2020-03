Kisah Cinta Tante Elvie Tak Direstui,Menunggu hingga Usia 68 Tahun Demi Nikah Bareng 'Cinta Monyet' 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kisah percintaan seorang gadis viral setelah melakukan pernikahan dengan pria idamannya.

Gadis berusia 68 tahun tersebut, rela menunggu lama demi menikah dengan cinta monyetnya.

Baru-baru ini, kisahnya ramai diperbincangkan khususnya di media sosial Twitter.

Seorang gadis akhirnya bertemu dengan jodohnya di usia 68 tahun.

Pertemuan sang gadis dengan pasangannya tersebut dibagikan oleh seorang pengguna Twitter bernama @tirtarivai.

Kisah cinta viral (TribunStyle.com/Twitter @tirtarivai)

Tirta mengunggah sebuah utas yang membeberkan perjalanan cinta gadis berusia 68 tahun tersebut hingga akhirnya bertemu sang suami.

Ia juga mengunggah foto yang memperlihatkan sang gadis dan pasangannya.

"I will tell you guys a very sweet story.

(Aku akan memberitahu kalian sebuah cerita yang manis)

The woman in that picture, I called her Tante Elvie.

(Wanita dalam foto tersebut, aku memanggilnya Tante Elvie)," tulis Tirta.

Tirta pun menuturkan bila Tante Elvie sempat jatuh cinta dengan seorang pria sewaktu duduk di bangku SMA.

Sayangnya, cinta tersebut tidak mendapat restu dari orang tua Tante Elvie.