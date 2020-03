TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar Universitas Terbaik di Indonesia Versi 'QS World University Rankings' Tahun 2020

Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) kembali merilis peringkat universitas top dunia pada tahun 2020.

Dari daftar tersebut, sejumlah universitas di Indonesia berhasil masuk daftar pemeringkatan top dunia berdasarkan bidang ilmu (by subject).

Pemeringkatan QS WUR diadakan setiap tahun untuk membantu masyarakat mengenali universitas terkemuka di berbagai negara sesuai dengan rumpun atau bidang ilmu tertentu, termasuk mencari tahu universitas terbaik di Indonesia.

Pemeringkatan ditentukan berdasarkan penilaian atas situasi, produktivitas, dampak penelitian (h-index), serta hasil survei global yang dilakukan kepada pengguna lulusan dan kalangan akademisi.

Pemeringkatan QS WUR 2020 mencakup beragam bidang keilmuan dari ranah ilmu yang berbeda, seperti Art and Humanities, Enginering and Technology, Life Science and Medical, Natural Sciences, dan Social Science and Management.

Dalam pemeringkatan tahun 2020, QS WUR melibatkan 13.138 program dari 1.368 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di seluruh dunia.

Reputasi karyawan, H-Index Citation (tolok ukur dosen atau peneliti dalam mengembangkan keilmuwan), kualitas karya akademis, dan reputasi akademis menjadi penilaian yang digunakan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing program atau perguruan tinggi.

Berikut daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan QS World University Rankings by Subject 2020:

