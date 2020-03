Promo Maret, Nginap di Claro Makassar Mulai Rp 585 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Claro Makassar kembali menghadirkan penawaran spesial edisi Maret 2020.

Penawaran sengaja dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menginap di Hotel yang terletak di Jl AP Pettarani Makassar ini.

Paket kamar dibanderol mulai Rp 585 ribu per malam untuk kamar tipe deluxe.

Harga tersebut termasuk gratis sarapan untuk dua orang dan gratis renang dua orang.

Marcomm Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi, Senin (9/3/2020) mengatakan, penawaran ini sengaja dihadirkan spesial untuk tamu setia Claro Makassar.

"Paket ini spesial untuk tamu-tamu kami di bulan Maret 2020 ini," ujarnya.

Mengenai tingkat hunian, Yudi memperkirakan hanya dikisaran 10-15 persen.

"Target okupansi bulan ini hanya 15 persen, karena memang sejak merebaknya virus corona okupansi drop," bebernya.

Lebih lanjut, Yudi mengungkapkan, pihaknya turut menghadirkan diskon di KOI Japanese Restaurant.

Bertajuk 'Hello March', promo all you can eat diskon 10 persen.

Sementara pengguna kartu kredit Bank Mandiri diskon 20 persen.

"Untuk harga per pax sebelum promo mulai Rp 135 ribu nett," ujarnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

