All The Good Girls Go To Hell & Lucifer is Lonely Penggalan Lagu Billie Eilish, Ini Lirik, Video

All The Good Girls Go To Hell & Lucifer is Lonely Penggalan Lagu Billie Eilish Penerima 4 Penghargaan Grammy Awards 2020 , Ini Lirik, Video

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalimat suram All The Good Girls Go To Hell dan Lucifer is Lonely adalah dua dari banyak tulisan yang ada di buku catatan siswi SMP pembunuh bocah tetangganga di Sawah Besar, Jakarta,

Setelah ditelusuri, kedua kalimat itu adalah penggalan dari lirik dari penyanyi penerima penghargaan tertinggi di Grammy Awards 2020, Billie Eilish.

Ia bahkan memecahkan rekor Taylor Swift sebagai peraih kategori Album of the Year termuda, di usia 18 tahun.

Billie Eilish berhasil menyapu bersih piala kategori utama ajang Grammy Awards 2020.

Dia membawa pulang piala untuk kategori bergengsi seperti Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best New Artist, serta kategori minor seperti Best Pop Vocal Album.

Lagu tersebut berjudul All The Good Girls Go To Hell.

Melansir dari Tribun Style Video klip All The Good Girls Go To Hell- Billie Eilish diunggah di kanal YouTube Billie Eilish pada Rabu (4/9/2019)