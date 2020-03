Diwarnai Kartu Merah, Borneo FC Kalahkan Persipura Babak Pertama

VIDEO: Jadwal Streaming Borneo FC VS Persipura Jayapura, Laga Kandang Perdana Pesut Etam

TRIBUN-TIMUR.COM - Borneo FC berhasil mengalahkan Persipura Jayapura 1-0 pada babak pertama Liga 1 2020.

Laga antara Borneo FC vs Persipura Jayapura diadakan di di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/3/2020).

Gol tunggal Borneo FC pada babak pertama dicetak oleh Javlon Guseynov.

Pada pertandingan kali ini, Persipura harus bermain dengan 10 orang setelah pemainnya mendapat kartu merah.

Pemain Persipura Jayapura mendapat kartu merah ialah palang pintu lini pertahanan Mutiara Hitam (Persipura), Arthur Cunha ('9).

Pemain pinjaman dari Arema FC itu melanggar Terens Owang Puhiri ketika pemain Borneo FC itu tinggal berhadapan one on one dengan Dede Sulaiman.

Secara garis besar pertandingan, tensi laga tak berlangsung tinggi.

Meskipun unggul dalam jumlah pemain, Pesut Etam (Borneo FC) kesulitan untuk mengkreasikan peluang matang untuk mecetak gol.

Selain itu, tim asuhan Edson Tavarez tersebut banyak memainkan umpan lambung yang ditujukan pada Wagsley Torres.

Gol yang ditunggu pendukung tuan rumah mampu dicetak oleh Javlon Guseynov menit ke 44.