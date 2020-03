Samsung Indonesia Pastikan Corona Tak Pengaruhi Penjualan Galaxy S20 Series

Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant memastikan efek virus Corona tak pengaruhi penjualan dari smartphone premium terbaru Samsung, Samsung Galaxy S20 Series.

"Kami pastikan pasokan tak akan berpengaruh, semua bisa didapatkan di vendor kami," kata Denny Galant.

Selain itu, Samsung melayani penjualan melalui program online ‘From Our Store To Your Door’.

Metode penjualan ini untuk memberikan kemudahan memiliki Samsung Galaxy S20 series dari rumah dengan beragam keuntungan yang menarik.

“Samsung senantiasa menghadirkan program penjualan yang fokus kepada kebutuhan konsumen. “From Our Store To Your Door” memberikan layanan penjualan online melalui www.samsung.com/id dengan penawaran menarik bebas ongkos kirim," kata Head of Online Business Samsung Electronics Indonesia, Desny Tjung, Kamis (5/3/2020).

"Pengiriman di hari yang sama sesuai ketentuan berlaku, program cicilan 0%, gratis proteksi, tukar tambah secara online, dan layanan tutorial Samsung Delight Service."

Melalui penawaran Samsung Delight Service, pemilik Galaxy S20 series dapat meminta konsultasi tutorial terkait Galaxy S20 miliknya dari Samsung Premium Consultant, tanpa harus datang ke gerai Samsung Experience Store.

Penjualan online Samsung ‘From Our Store To Your Door’ menawarkan beragam kemudahan dan keuntungan kepada para konsumen Indonesia untuk memiliki Galaxy S20|S20+|Ultra, yang terdiri dari:

1. Free delivery: Jasa pengantaran Samsung Galaxy S20 series gratis ke rumah konsumen.