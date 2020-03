Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas 'Konser' di UMI, Mahasiswa Histeris

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Clayton Allen Wenas atau akrab dipanggil Tony Wenas selain jago memimpin perusahaan, juga ternyata jago nyanyi.

Jangan ragukan kemampuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX), suatu perusahaan tambang internasional terkemuka itu, di bidang tarik suara.

Buktinya, seusai membawakan kuliah tamu di hadapan sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia ( UMI ) yang dirangkaikan penandatanganan MoA dan MoU antara PT Freeport Indonesia dengan UMI, Tony Wenas "konser".

Dia "konser" tunggal di Auditorium Al Jibra, kampus UMI, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan ( Sulsel ), Kamis (5/3/2020), tempat kuliah tamu dan penandatanan MoA dengan MoU.

Mantan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (PT Inco) itu tampil membawakan lagu We Are The Champions yang dipopulerkan grup musik rock dari Inggris, Queen.

Tony Wenas mengiringi lagunya menggunakan musik dari keyboard yang dia jalankan sendiri.

Mantan President PT Berkat Resources Indonesia dan mantan President Director PT Riau Andalan Pulp & Paper tampak begitu energik menyanyi.

Suaranya full menyaingi suara Freddie Mercury, vokalis utama Queen.

Penampilan singkat Tony Wenas pun membuat riuh suasana di Auditorium Al Jibra.

Terdengar suara tepuk tangan histeris dari mahasiswa yang menonton.

Lagu We Are The Champion merupakan lagu kebanggaan mahasiswa teknik di Makassar.

Tadi siang, Tony Wenas "menceramahi" mahasiswa teknik di UMI soal manajemen pengelolaan sumber daya mineral.

Saat berbagi pengalaman memimpin perusahaan internasional, di UMI, dia tampil trendi dengan gaya kasual.

Mengenakan kemeja batik lengan pendek dan sepatu sneakers.(*)