Fakta-Fakta Unggahan Tubuh Tara Basro, Tuai Komentar Positif Hingga Kena UU ITE

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Tara Basro sedang menjadi perbincangan publik.



Postingannya di akun sosial media Instagram mendapat sejumlah tanggapan.



Seperti diketahui, ia memposting fotonya memperlihatkan foto lekukan tubuhnya.



Dengan caption yang seperti mengkampanyekan body shaming.



Tanggapan postif pun datang dari berbagai kalangan.



Tak hanya di instagram, ia juga memposting hal serupa di Twitter.



Namun kali ini, tak mengenakan sehelai pakaian pun.



Hanya menutupi bagian vital pada tubuhnya.



Namanya bahkan menjadi trending topic di Twitter Indonesia.



Namun, kampanye positif Tara tentang mencintai bentuk tubuh demi melawan body shaming rupanya mendapatkan respon negatif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo).



Menurut Kominfo, foto yang diunggah Tara dalam laman Twitternya saat mengkampanyekan body shaming telah menampilkan ketelanjangan.



Berikut adalah fakta-fakta unggahan Tara dan peringatan Kominfo yang dilansir dari Kompas.com:



1. Unggah foto tubuh curvy



Pada Rabu dini hari, melalui akun Instagram dan Twitternya, Tara Basro mengunggah foto dirinya dengan memperlihatkan kekurangan dalam tubuhnya seperti, lipatan lemak di bagian perut hingga strechmark.



Unggahan ini disertai dengan pesan Tara untuk mencintai tubuh apapun kekurangannya.



“Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki,” tulis Tara dalam unggahanya.



“Setelah perjalanan yang panjang gue bisa bilang kalau gue cinta sama tubuh gue dan gue bangga akan itu. Let yourself bloom,”tulis Tara lagi.



2. Respon positif warganet



Keputusan artis peran Tara Basro mengunggah foto tubuhnya yang curvy dan berisi meraih simpati dari warganet.



Dalam akun Instagramnya, Tara mendapatkan respon positif dari para pengikutnya yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan selebritis.



“Speechless thank you for such an amazing reminder! Your self love is beautiful to witness,” ujar akun @nadinealexandradewi.



“Terima kasih, Mbak Tara. Saya merasa dimengerti,” ujar akun @tyaskinan.



Selain di Instagram, respon positif juga diungkap oleh warga Twitter.



“Insecure dg perutbelipetlipet,bete dg tubuh sndirI akibat people toxic yg dlu body shaming diriini gendut macam mamak" gembel lampu merah jerawatan dll smpe g SADAR udh ke psikis,ke mindset gda kpercayaan diri lg:") dn akhirnya,slh satu postingan ini aku tersadar WKWK THANKS KAK,” tulis akun Twitter @nrulaisyhb.



“Sebagai ayah dari seorang anak perempuan yang beranjak remaja, izinkan gw berterimakasih untuk ini. Terimakasih sudah gagah berani memperjuangkan body positivity & memerangi racun #bodygoals yang mendera media sosial. You are a true hero, Tara,” tulis komedian yang juga sutradara, Ernest dalam unggahan nya di Twitter.



3. Tanggapan Kominfo



Namun unggahan Tara di Twitter disebut telah menampilkan ketelanjangan oleh Kominfo.



Konten itu pun dianggap telah melanggar muatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan gubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.



“Iya tadi ada (laporan) disampaikan pagi hari, dan setelah melihat secara langsung, konten itu memang menampilkan ketelanjangan,” ujar Ferdinandus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020).



4. Unggahan di Twitter hilang



Pada Rabu siang, unggahan Tara Basro di Twitter tiba-tiba menghilang.



Namun menurut Humas Kominfo, Ferdinandus, hilangnya konten tersebut bukan karena protes dari pihaknya.



“Kami belum sempat berkoordinasi dengan platform itu (Twitter), siangnya sudah tidak ada lagi,” ujar Ferdinandus.



Ferdinandus menambahkan, ada dua kemungkinan mengapa unggahan Tara Basro bisa hilang.



“Jadi ada dua kemungkinan, apakah dari Tara Basro sendiri, atau bisa saja kemungkinan kedua, direport oleh banyak orang,” ungkap Ferdinandus.



5. Kominfo dukung Tara Basro



Ferdinandus mengatakan, sebenarnya pihak Kominfo mendukung kampanye Tara Basro untuk melawan body shaming yang juga menjadi momok di internet belakangan ini.



Namun pihaknya menyayangkan langkah Tara yang memilih mengkampanyekan hal tersebut dengan mengunggah foto yang mengandung unsur ketelanjangan.



“Artinya, dia bisa gunakan yang lain yang juga bisa sampai ke publik. Jadi tidak mesti harus buka-bukaan untuk menyampaikan kampanye body shaming,” katanya.



Kominfo pun menghimbau para rekan selebritis maupun influencer agar tetap mengkampanyekan hal yang positif dalam koridor yang tepat.



“Kami minta tetap pada koridor batasan-batasan konten yang diatur dalam UU ITE kita,” ujarnya.



