VIDEO: Lensa Samsung S20 Setara Periskop Kapal Selam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Samsung Electronic Indonesia resmi meluncurkan smartphone flagship terbarunya, Galaxy S20.

Peluncuran dilakukan dalam acara Galaxy Unpacked di Grand Ballroom - Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jl Jenderal Sudirman kav 52-53 Senayan, Jakarta Selatan, Indonesia, Rabu (4/3/2020) siang.

Samsung Electronics Indonesia akan menghadirkan pembicara President of Samsung Electronics Indonesia Mr Jae Hoon Kwon, VP IT & Mobile Business Samsung Electronics Indonesia Bernard Ang, Head of Product Marketing IT & Mobile Denny Galant, Actress Samsung Electronics Indonesia Dian Sastro, dan Movie Director Joko Anwar.

Selain itu, sudah ada juga komika Ernest Prakasa dan aktor Ringgo Agus Rahman.

Salah satu keunggulan adalah kamera setara dengan periskop kapal selam.

Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi.

Kamera Samsung S20 adalah fitur andalan untuk Anda para para pecinta produk dari Korea Selatan ini.

Galaxy S20 dan S20 Plus memiliki kamera 64 megapiksel dengan kemampuan zoom 30x (hybrid optic 3x).

Sementara itu, Galaxy S20 Ultra memiliki kamera 108 megapiksel dengan zoom 100x (hybrid optic 10x).

Berikut penjelasan Denny Galant!

