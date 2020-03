Sambut Ramadan, Kalla Toyota Hadirkan Program SALEBARAN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota menghadirkan program Toyota SALEBARAN menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2020.

Program ini memberikan keuntungan bagi pelanggan setia Kalla Toyota yang ingin memiliki unit Toyota unggulan di Maret ini.

“Kalla Toyota SALEBARAN ini hadir bagi pelanggan dengan spesial promo berupa uang muka mulai Rp 7 jutaan. Tak hanya menghadirkan promo spesial dengan uang muka rendah, Kalla Toyota juga memberikan angsuran ringan 3 jutaan rupiah untuk Toyota Agya,” ungkap Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Rabu (4/2/2020).

Aswan mengatakan, pelanggan setia Kallla Toyota juga mendapatkan keuntungan lebih berupa gratis asuransi all risk selama satu tahun untuk beberapa unit Toyota unggulan.

Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan gratis welcome pack dari Kalla Toyota.

Melalui Kalla Toyota SALEBARAN Lucky Draw, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan 20 unit Apple Watch, dan 20 unit Toyota Innova Venturer dan Toyota Calya.

"Setiap pelanggan memiliki kesempatan yang sama memenangkan undian Toyota SALEBARAN Lucky Draw ini," ujarnya.

Untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memiliki kendaraan Toyota, Kalla Toyota memberikan spesial tambahan benefit yang hanya berlaku hingga 21 Maret 2020.

"Utamanya untuk unit Toyota Agya, Yaris, Calya, New Avanza, New Veloz, dan Rush,” ungkap Sales and Aftersales Support Manager, Suliadin.

Lanjut dikatakan, Kalla Toyota hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya.

"Kalla Toyota senantiasa hadir memenuhi kebutuhan berkendara masyarakat. Dengan berbagai program menarik, Kalla Toyota memberikan keuntungan lebih memiliki unit Toyota unggulan. Semua lebih mudah, di Kalla Toyota," pungkasnya.